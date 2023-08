Variação de frequência no Ceará é investigada como causa do apagão em 25 estados

Luiz Carlos Ciocchi, diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), comunicou nesta terça-feira (15), que evidências preliminares sugerem que uma variação de frequência na rede elétrica do Ceará pode ser a causa do apagão que afetou 25 estados e o Distrito Federal.

Ciocchi detalhou que, por volta das 8h30, uma variação descontrolada e inesperada na frequência elétrica foi registrada na região cearense, levantando a possibilidade de que essa anomalia tenha desencadeado os eventos subsequentes.

A variação de frequência é uma perturbação que ocorre entre a geração de energia e a carga elétrica. O valor usual da frequência é cerca de 60 Hz, mas essa referência não foi observada durante o ocorrido. Ciocchi explicou que essa perturbação pode ter tido um efeito em cascata em diversos componentes do Sistema Interligado Nacional (SIN).

O diretor enfatizou que distúrbios na frequência geralmente resultam em uma série de respostas de vários elementos do sistema, o que pode provocar alterações bruscas e imprevisíveis na frequência. As investigações continuam para esclarecer o papel exato dessa perturbação e como ela pode ter desencadeado o apagão que afetou a distribuição de energia em várias regiões do país.