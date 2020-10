'Vai comprar na Venezuela', diz Bolsonaro ao ser cobrado por preço de arroz

O presidente Jair Bolsonaro, realizou neste domingo (25), um passeio de moto em Brasília, onde se irritou com um homem que pediu para que ele baixasse o preço do arroz.

"Bolsonaro, baixa o preço do arroz, por favor. Não aguento mais", disse o homem. Irritado, Bolsonaro respondeu: "Quer que eu baixe na canetada? Você quer que eu tabele? Se você quer que eu tabele, eu tabelo. Mas vai comprar lá na Venezuela".

Após breve discussão, ambos foram embora do local.

A disparada no preço do arroz fez o governo em setembro anunciar a redução total, até o fim do ano, da alíquota de importação para uma cota de 400 mil toneladas de arroz. A expectativa é normalizar o preço do grão até o fim do ano.