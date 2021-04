Vacinados contra a covid-19 no Brasil chegam a 20,8 milhões

De acordo com o R7, em termos proporcionais, o Mato Grosso do Sul é o estado que mais vacinou sua população até aqui: 13,22% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Acre, onde 5,56% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (5 milhões), seguido por Minas (1,95 milhão) e Bahia (1,76 milhão).

