Vacina da Moderna se mostra 93% eficaz em adolescentes já na 1ª dose

O laboratório Moderna divulgou dados de pesquisa do uso de sua vacina contra a covid-19 para adolescentes. O resultado da fase 2 do estudo superou as respostas de eficácia obtidas nos testes com adultos.

De acordo com o laboratório, após duas doses da vacina não foi verificada infecção por covid em nenhum dos 3.700 participantes do estudo realizado, nos Estados Unidos, com adolescentes de 12 a 18 anos.

A eficácia registrada da vacina foi de 93% após 14 dias da primeira dose. A Moderna informou que a maior parte dos efeitos adversos foram leve ou moderados, como dor no local da injeção, dor de cabeça e no corpo, calafrios e fadiga.

Os pacientes continuarão sendo monitorados por 12 meses após a segunda dose para avaliar a proteção e segurança da vacina a longo prazo. Segundo o laboratório, o estudo é acompanhado por um comitê independente de segurança.

A Moderna vai enviar os dados do estudo para órgãos reguladores em diversos países no início de junho. Depois de revisados por pesquisadores, os resultados devem ser publicados.

A vacina da Moderna teve a autorização emergencial aprovada para uso em adultos pela órgão regulador dos Estados Unidos em dezembro de 2020. Outros países como Canadá, Reino Unido, Paraguai, Filipinas e Coreia do Sul também já autorizaram. O laboratório ainda não solicitou o registro da vacina no Brasil.