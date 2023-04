Vacina contra HPV nonavalente previne nove formas do vírus e câncer de colo de útero

No Brasil a cada ano, 16 mil casos de câncer de colo de útero são associados ao HPV. Para combater essa incidência, a vacinação é aliada, além dos exames preventivos e do uso de preservativo nas relações sexuais.



Em março de 2023, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a comercialização da vacina nonavalente, em clínicas privadas de vacinação. O novo imunizante, o mais moderno do mercado, protege as pessoas de 9 diferentes tipos do Papilomavírus Humano (HPV) e, por isso, aumenta a proteção contra as doenças associadas ao vírus, incluindo cinco tipos adicionais em comparação a quadrivalente, vacina disponível no SUS, atualmente.

HPV é a sigla que nomeia um grupo de vírus sexualmente transmissíveis, que podem ser causadores de cânceres, como o do colo do útero, de vagina e de vulva. Ele é transmitido principalmente pelo contato sexual, com a pele ou a mucosa infectadas -- a maioria das pessoas é infectada logo após o início da atividade sexual.

Nas mulheres, por exemplo, 99% dos casos de câncer de colo de útero estão associados ao HPV. Para preveni-lo, uma das alternativas eficazes é a vacinação contra o vírus. “A vacina é constituída por proteínas do HPV, que, quando administradas, ajudam a proteger contra a infecção por alguns tipos dele. Ela auxilia na prevenção de cânceres de colo de útero, da vulva, da vagina, do ânus, de lesões pré-cancerosas, de verrugas genitais e infecções persistentes pelo papilomavírus humano”, explicou a farmacêutica, Jéssica Vick.

“Homens e mulheres de 9 a 45 anos podem tomar essa vacina, sendo necessária uma consulta com o médico especialista para saber se é indicada”, completou Jéssica .