Uso de máscaras em voos e aeroportos volta a ser obrigatório no Brasil

O uso obrigatório de máscaras volta a ser obrigatório em aviões e aeroportos de todo o Brasil a partir desta sexta-feira (25).

A decisão é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e foi tomada com base na nova subida de casos de covid-19 no estados.

Diante do novo cenário, a Anvisa estabeleceu as seguintes normas:

- Uso de máscaras nos aviões, terminais e ônibus nos aeroportos;

- As máscaras devem cobrir boca, nariz e queixo e não podem ter apenas uma camada. Além disso, bandanas, lenços e similares não serão aceitos como máscaras;

- As máscaras não podem ser de acrílico ou plástico;

- Não será permitido o uso do equipamento de segurança com válvula de expiração como as N95 e PFF2;

- As máscaras só poderão ser retiradas tanto dento quanto fora dos aviões no momento da alimentação e hidratação. A exceção vale apenas para autistas, pessoas com deficiência intelectual ou sensorial e crianças com menos de 3 anos.