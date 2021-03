Uruguai e Argentina passam o Brasil na vacinação contra a Covid-19

Dados do Our World in Data, apontam que o Uruguai e Argentina passaram o Brasil no ranking de vacinação contra a Covid-19 proporcional à população. O Uruguai aplicou 9,91 doses a cada 100 habitantes até o momento, contra 6,95 da Argentina e 6,64 do Brasil.

Segundo o G1, o Uruguai começou a sua vacinação muito depois dos vizinhos, no dia 27 de fevereiro, mas ultrapassou a Argentina no dia 10 de março e, dois dias depois, o Brasil.

Os uruguaios eram, até recentemente, exemplos no combate à pandemia na América do Sul. Mas foram os últimos a receberem um lote de vacina contra a Covid-19 e no momento vivem uma explosão no número de casos.

Já os argentinos começaram a vacinação muito antes dos vizinhos, ainda em 2020, mas em ritmo muito lento. O país foi ultrapassado pelo Brasil no fim de janeiro e pelo Uruguai em menos de duas semanas.

Mas a velocidade da imunização começou a ganhar tração em março, e a Argentina voltou a ficar à frente do Brasil no dia 18.

Os três estão acima da média mundial (5,88) e à frente de outros vizinhos sul-americanos, como Peru (2,09), Bolívia (1,44) e Paraguai (0,21), mas muito atrás do Chile (45,65).

Exemplo na América Latina, o Chile segue disparado como o país que mais administrou vacinas na região e é o 5º no ranking mundial, atrás apenas Israel (113), Ilhas Seychelles (91), Emirados Árabes Unidos (74) e Mônaco (46).

O Brasil aparece na 60ª posição, logo atrás de Panamá (7,18) e Argentina (6,64) e um pouco à frente da Mongólia (6,38). O Uruguai (9,91) está em 51º, entre o Canadá (10,86) e a Arábia Saudita (9,57).

Mesmo sendo um dos países que vacina mais rapidamente no mundo, o Chile voltou a decretar lockdown para frear o aumento de contágios — uma amostra de que a vacinação parcial, por mais bem-sucedida que seja, não é suficiente para a vida voltar ao normal.

458 milhões de doses no mundo

No mundo todo, mais de 458 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19 foram aplicados até o momento.

No ranking geral de vacinação, o Brasil segue na 5ª posição, com 14,1 milhões de doses aplicadas, atrás de Estados Unidos (126 millhões), China (74 millhões), Índia (48 millhões) e Reino Unido (30 millhões).

Completam o top 10: Turquia (13,2 millhões), Alemanha (10,8 millhões), Israel (9,7 millhões), Chile (8,7 millhões) e França (8,6 millhões).