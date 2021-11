Universitária morre ao ser atingida por pedra gigante enquanto fazia escalada

Cecília era da cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais e estava acompanhada de um instrutor no momento da tragédia. Foi ele quem acionou as autoridades sobre a morte da jovem.

Segundo o jornal local, O Tempo, o acidente ocorreu na última terça-feira (2), mas o corpo de Cecília segue no local no aguardo do resgate, uma vez que a área é de difícil acesso.

Uma escalada terminou com a morte de Cecília Oliveira Gerônimo, 22, universitária de Direito. A jovem foi atingida por uma pedra de mais de 1 metro e meio, enquanto realizava uma trilha na região da Pedra da Divisa, em São Bento do Saúcaí, em São Paulo.

