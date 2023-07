Universitária brasileira morre em acidente de carro nos Estados Unidos

Uma vaquinha virtual foi feita para pagar o translado do corpo para o Brasil, porém, por conta do processo burocrático, pode levar até 3 meses para que o corpo da vítima seja mandado de volta para o Brasil.

A universitária brasileira Aléxia Annozoro de Campos, de 19 anos, morreu em um acidente de carro ocorrido no dia 7 de julho, nos Estados Unidos, onde estudava e morava há cinco anos. A paulista estava com outros quatro colegas, também brasileiros, a caminho de St. George, onde o grupo iria passar o fim de semana. Em determinado trecho da estrada, o carro capotou e Aléxia e uma amiga morreram na hora.

