Obcecada por histórias de crimes reais mata e esquarteja mulher “por curiosidade”

Questionada sobre por que tentou fazer com que o crime parecesse um caso de desaparecimento, Jung respondeu, de acordo com o "Korea Times": "Acho que eu estava louca."

Com uniforme escolar, a suspeita então foi até a casa da vítima onde a esfaqueou até a morte. Após o crime, ela comprou sacos de lixo e alvejante e voltou para casa onde desmembrou a vítima, colocou algumas partes do corpo em uma mala e pegou um táxi para o rio Nakdong, onde jogou os restos mortais, mas manteve o celular, a carteira de identidade e a carteira da vítima, tentando cometer um crime perfeito", de acordo com a polícia.

Jung teria usado um aplicativo que conecta os pais com professores particulares para entrar em contato com a vítima. Ela se passou por mãe de um aluno que queria aprender inglês e conseguiu marcar de ir na casa da mulher.

Uma mulher de 23 anos matou e esquartejou outra mulher "por curiosidade sobre o assassinato". A autora do crime era obcecada por história de crimes reais. O caso aconteceu na Coreia do Sul

