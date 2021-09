Uma em cada cinco alunas adolescentes sofreu violência sexual

A violência sexual é um problema frequente na vida de muitos adolescentes brasileiros, em especial as meninas. Isso foi o que revelou uma pesquisa do IBGE – o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o estudo, uma em cada cinco estudantes de 13 a 17 anos dizem já terem sido tocadas, beijadas ou expostas contra a vontade. Quase 9% afirmaram terem sido forçadas ao sexo.

