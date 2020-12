Última parcela do auxílio emergencial é paga a membros do Bolsa Família

Os beneficiários do programa Bolsa Família com NIS de final 5 recebem nesta quarta-feira (16) a última parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300 ou R$ 600 para mães solteiras. De acordo com o R7, cerca de 1,6 milhão de pessoas serão beneficiadas.

O pagamento segue até o dia 23, para os que têm o NIS final 0. Além disso, o pagamento pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem até o dia 6 de janeiro de 2021, quando será liberado o saque aos beneficiários.