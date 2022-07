Última igreja comandada por Flordelis fecha as portas

A unidade comandada por Flordelis ficava no Mutondo, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro.

O último templo da igreja “Cidade do Fogo’, da ex-deputada federal Ministério Flordelis, fechou as portas após um ano da Justiça ter decretada a prisão da mulher, suspeita de mandar assassinar o próprio marido, o também pastor Anderson do Carmo.

