Uber pode pedir documento de passageiros para realizar corridas

Para garantir segurança aos motoristas de aplicativo, a Uber vai pedir selfie e documentos dos passageiros. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (03) pelo próprio app.

De acordo com a Folha de São Paulo, o documento será analisado antes das corridas, para os usuários que não adicionam o cartão de crédito na plataforma. Isso porque o pagamento em dinheiro facilita fraudes e assaltos, porque pessoas podem se registrar com e-mail falso, dificultando o rastreio em caso de crime.

Outra novidade é a gravação de áudio durante as viagens, caso o passageiro se sinta inseguro, ele pode gravar o som de dentro do carro e acionar a polícia. As paradas inesperadas e fora da rota da corrida também darão a opção de chamar por ajuda.

Devido a pandemia do novo coronavírus, a Uber vai solicitar a selfie do passageiro usando máscara antes de iniciar a corrida.