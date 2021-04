Twitter remove vídeo de Roberto Jefferson por 'ameaça de violência'

De acordo com o Estadão, a rede social informou que o post violou as regras de conduta. O Twitter classificou como "ameaça de violência" e a "glorificação da violência". O ex-deputado foi procurado, mas ainda não se manifestou sobre o assunto.

O presidente nacional do PTB, ex-deputado Roberto Jefferson, teve o vídeo sobre o 'kit satanás' removido do Twitter, neste domingo (04). O ex-deputado aparece convidando a população a se armar para combater o "Satanás que quer fechar igreja". O

