Turista chileno é espancado até a morte após assalto no Rio; polícia suspeita de ‘boa noite, Cinderela’

As vítimas foram levadas ao Hospital Souza Aguiar, mas Ronald morreu na quarta-feira (17). Já Andres Orellana foi transferido para um hospital particular em Botafogo e não corre risco de morte.

Bombeiros resgataram os turistas no entorno do Mirante do Rato Mollhado, a três metros de altura. Ainda não há informações se eles foram jogados ou caíram na localidade.

Ronald estava na Lapa com o amigo Andres Orellana Ruiz, também de 29 anos, quando foi abordado por desconhecidos. Horas depois, eles foram encontrados desacordados no bairro de Santa Teresa.

O turista chileno Ronald Tejeda Sobarzo, de 29 anos, foi espancado até a morte após ser assaltado no Rio de Janeiro. O caso aconteceu no último domingo (14).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.