Turista brasileira é estuprada no jardim da Torre Eifflel

Uma turista brasileira foi estuprada e a irmã dela assediada sexualmente no jardim da Torre Eifflel, em Paris, na madrugada de domingo (5). O caso só foi divulgado nesta quarta (8) pelo jornal O Globo.

Segundo o jornal Le Parisien, as irmãs deixaram um bar localizado na região acompanhadas de dois homens. As duas acabaram se separando, cada uma acompanhada por um dos homens, momento em que o crime ocorreu.

A irmã mais velha foi apalpada pelo homem com quem estava e reagiu. Ele acabou fugindo e ela resolveu procurar pela irmã até encontrá-la sendo estuprada pelo outro homem.

A mulher estava deitada no gramado com o suspeito por cima dela com as calças abaixadas e fugiu ao ver a chegada da irmã da vítima.

Ainda de acordo com o jornal Parisien, as brasileiras procuraram a polícia em estado de choque e tiveram dificuldade em relatar o ocorrido em francês para os agentes. A polícia está investigando o caso.

Por conta do ponto turístico, o local é alvo de agressores sexuais e ladrões. No ano passado, uma turista canadense foi sequestrada e estuprada por um homem de 19 anos no mesmo gramado.