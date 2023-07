Túmulo da mãe de ex-prefeito é violado e corpo é encontrado sem roupa

Segundo o Uol, funcionários do cemitério chegaram ao local e logo acionaram a polícia, pois notaram que alguém havia quebrado o concreto do túmulo e arrastado o caixão por cerca de 5 metros.

O túmulo da mãe do ex-prefeito Humberto Amaducci, de Mundo Novo, em Mato Groso do Sul, foi violado e o corpo da mulher encontrado sem roupa. O caso aconteceu no último sábado (8).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.