'Tudo será apurado', diz ministro da Justiça após ataques bolsonaristas

O ministro da Justiça e chefe da Polícia Federal, Anderson Torres, afirmou que "tudo será apurado e esclarecido" ao se pronunciar nas redes sociais, nesta segunda-feira (12), sobre os ataques bolsonaristas em Brasília.

"Desde o início das manifestações em Brasília, o ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal, manteve estreito contato com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e com o governo do Distrito Federal, a fim de conter a violência, e restabelecer a ordem. Tudo será apurado e esclarecido. Situação normalizando no momento", escreveu Torres no Twitter.

Os bolsonaristas queimaram veículos, jogaram bombas e tentaram invadir a sede da Polícia Federal após a prisão do cacique Tserere, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL).