TSE registra recorde com mais de 7 milhões de atendimentos para regularizar e emitir títulos de eleitor

Nos últimos dias, o sistema do TSE enfrentou instabilidades. De acordo com a corte, isso ocorreu devido à alta procura à Justiça Eleitoral --nesta terça-feira (3), 770 mil brasileiros foram atendidos e, na segunda, o número foi de 685 mil.

Os atendimentos envolvem desde pedidos de novos títulos até mudança do domicílio eleitoral. O eleitor tem até esta quarta-feira (4) para regularizar sua situação a fim de estar apto a votar no pleito deste ano.

