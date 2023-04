TSE mantém multas a Carla Zambelli e Flávio Bolsonaro por informações falsas contra Lula

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, nesta terça-feira (18), manter as multas a Carla Zambelli (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pela divulgação de informações falsas sobre Lula durante a campanha eleitoral de 2022.

O plenário manteve a decisão do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que multou Zambelli em R$ 30 mil, e Flávio em R$ 15 mil. Também foi determinada a exclusão do conteúdo compartilhado nas redes sociais.

Segundo a coligação de Lula, as publicações ligavam o então presidente e o PT a casos de corrupção. Na decisão de janeiro deste ano, Moraes pontuou que as postagens traziam "a utilização de dados inverídicos a respeito de tema revestido de extrema relevância social, divulgados com a finalidade de, sem base fática, exaltar os feitos da gestão de Jair Bolsonaro e ofender à honra e imagem do candidato adversário."