TSE inicia julgamentos dos registros de candidaturas a presidente

O Pleno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inicia nesta terça-feira (30) julgamento dos pedidos de registro de candidatura a presidente da República que foram protocolados até o dia 15 de agosto. O primeiro registro a ser analisado é o do partido Unidade Popular (UP). Segundo o calendário das Eleições 2022, a Justiça Eleitoral deverá ter julgado todos os pedidos até 12 de setembro.

O Unidade Popular (UP) apresentou pedido de registro de candidatura para oficializar Leonardo Péricles Vieira Roque e Samara Martins Silva como os nomes da legenda na disputa, respectivamente, pela Presidência e Vice-Presidência da República.

Demais pedidos

Na sessão plenária de quinta-feira (1º), será a vez de serem julgados os pedidos de registro de candidatura de Ciro Gomes (PDT); e de Roberto Jefferson (PTB), cujo pedido foi impugnado pelo Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral).

Ainda aguardam julgamento os pedidos de registro de candidatura do partido Novo, com Felipe d’Avila; da coligação “Pelo bem do Brasil”, do presidente Jair Bolsonaro; da Democracia Cristã (DC), que apontou José Maria Eymael; e da coligação “Brasil da Esperança”, com Luiz Inácio Lula da Silva.

O TSE também analisará a indicação do MDB, que traz Simone Tebet; do PCB, que indicou Sofia Manzano; do União Brasil, com Soraya Thronicke; e do PSTU, que tem como candidata Vera Lúcia Salgado.