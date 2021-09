TSE decide que 'rachadinha' configura enriquecimento ilícito

A candidata à vereadora em São Paulo, Maria Helena Pereira Fontes (PSL), teve o registro de candidatura cassado e foi condenada à inelegibilidade por oito anos após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considerar 'rachadinha' (a apropriação de parte do salário de servidores pelos políticos que os nomearam) configura enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio público.

De acordo com o TSE, a candidata foi processada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) por ter, desde janeiro de 1997, obrigado funcionários comissionados a entregar para ela parte da remuneração que recebiam, sob pena de exoneração. De acordo com o órgão, com a prática ilícita da “rachadinha”, a política teria acumulado R$ 146,3 mil em vantagem patrimonial.

O julgamento teve início no dia 8 de abril, quando o relator, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a condenação criminal de Maria Helena, em ação civil pública, contém todos os elementos necessários para caracterizar a inelegibilidade da alínea “l” do inciso I do artigo 1º da Lei de Inelegibilidade (Lei Complementar nº 64/1990).