Trio é preso ao fazer reféns durante assalto à loja da Claro

Três homens armados e com coletes da Polícia Civil invadiram uma loja da Claro e anunciaram o assalto, nesta quarta-feira (12), em Campina Grande, na Paraíba.

De acordo com o G1, uma pessoa estava passando em frente a loja, percebeu uma movimentação estranha e acionou a polícia. Os suspeitos fizeram reféns, mas com a chegada da polícia, eles foram até a sacada do prédio e se entregaram, jogando as armas do primeiro andar em sinal de rendição.

Os homens são de João Pessoa e dois deles já têm passagem pela polícia. Um dos suspeitos cumpria pena em regime semiaberto. Além disso, um dos suspeitos trabalhava como vigilante na capital. A polícia suspeita de que os coletes da Polícia Civil tenham sido conseguidos pelo vigilante.

O trio foi preso e com com eles foi apreendida uma quantia de R$ 17.600, um celular de um cliente que estava na loja no momento do crime e três armas de fogo.