Trio é investigado por aplicar golpes com bilhete de loteria usando a bíblia

Três homens, de 34, 51 e 58 anos, estão sendo investigados por aplicar golpes com falso bilhete de loteria usando a bíblia em Santos, São Paulo. Nesta sexta-feira (9), o trio prestou depoimentos na delegacia e tiveram seis celulares e um carro apreendidos.

De acordo com a Polícia Civil, os crimes começaram a ser denunciados desde fevereiro desse ano.

Para aplicar os golpes, os suspeitos andavam nas ruas com a bíblia na mão e abordavam as vítimas informando sobre o bilhete premiado e diziam que não podiam ficar com o prêmio por ser proibido em sua religião, então eles vendiam o bilhete alegando que usariam o valor para doar na igreja.

O veículo que a PC apreendeu é de Ijurí, no Rio Grande do Sul, e dentro dele havia uma bíblia com um bilhete da loteria premiado de um ganhador de Caraguatatuba, São Paulo.

O caso segue em investigação.