Trio arrisca a vida para salvar cão de ataque de sucuri de 7 metros

"Foi muito rápido. Ela (cobra) estava do meu lado e não vi. Só percebi quando se atracou na parte traseira do cachorro e o arrastou para dentro d'água. Procurei alguma coisa para puxar ela pra fora, mas não achei. Então tive que puxar pelo rabo e ir arrastando para fora".

Manaus/AM - Três pessoas conseguiram evitar que um filhote de cachorro fosse devorado por uma sucuri de aproximadamente 7 metros de comprimento e 70 kg, domingo, em Marabá (PA). Eles tiraram o cão da boca da cobra, e o pet, apesar de ferido, foi medicado e está se recuperando. A cobra será devolvida à natureza. A sucuri apareceu no igarapé que corta o sítio do casal Sara e Pedro Calazans, localizado na entrada da cidade. Pedro é veterinário e faz atendimentos na região.

