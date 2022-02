Tribunal Penal Internacional abre investigação contra a Rússia

O Tribunal Penal Internacional abriu uma investigação contra a Rússia pela guerra na Ucrânia. O procedimento pode dar início a um processo na corte, que também é conhecida como Tribunal de Haia, e julga casos de genocídio e de crimes contra a humanidade.

O conflito chegou ao tribunal no último domingo, a pedido do governo da Ucrânia. Pelas redes sociais, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, disse esperar uma decisão urgente da corte, ordenando que a Rússia cesse a atividade militar imediatamente.

Enquanto isso, uma reunião nessa segunda-feira com delegações da Rússia e da Ucrânia terminou sem um acordo de paz. O encontro durou mais de três horas, e foi realizado na fronteira da Ucrânia com Belarus.

Apesar da falta de um acordo para encerrar a guerra, os representantes de cada lado do conflito vão levar as exigências do lado oposto para análise dos governos de cada país. A expectativa é de que uma segunda rodada de negociações seja realizada em breve.

Enquanto isso, em Nova Iorque, o Conselho de Segurança da ONU fez uma reunião de emergência para tratar da guerra. A maior parte dos países-membros condenou os ataques da Rússia. Os embaixadores também repudiaram as menções do presidente russo Vladimir Putin à possibilidade de usar armas nucleares no conflito e acusaram o exército invasor de atacar pessoas e infraestruturas civis nas cidades ucranianas.

O embaixador brasileiro na ONU, Ronaldo Costa Filho, falou na reunião do Conselho de Segurança. Ele manteve uma posição de neutralidade e disse que as necessidades de segurança de todos os envolvidos no conflito devem ser consideradas. Costa Filho pediu o fim das ações militares da Rússia na Ucrânia, bem como o fim das sanções, que, segundo ele, afetam a economia em nível global.

O representante da Rússia no Conselho de Segurança da ONU negou que o exército do país esteja atacando alvos civis na Ucrânia. Ele defendeu a ação militar, e disse que a Rússia não vai aceitar a entrada do país vizinho na Otan, a organização militar de países da Europa e da América do Norte que é liderada pelos Estados Unidos.