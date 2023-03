TRF1 anuncia lançamento de edital de concurso público nos próximos dias

O concurso será realizado pelo TRF1, por intermédio da Comissão de Concurso, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que será a responsável pela primeira etapa do certame, que consiste em uma prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório, além de fornecer apoio logístico e operacional para a segunda etapa.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) aprovou, durante sessão realizada nessa quinta-feira (9), o edital de abertura do 17° Concurso Público para o cargo de juiz federal substituto. De acordo com o tribunal federal, o edital deve ser publicado nos próximos dias.

