Três pessoas morrem após deslizamento de terra em Embu das Artes, na Grande SP

Uma sequência de chuvas tem atingido a região metropolitana de São Paulo nos últimos dias. Somente no sábado, 29, o Corpo de Bombeiros recebeu seis chamados para atender casos de deslizamentos, desabamentos e desmoronamentos (em cidades como Itapevi, Suzano, Ribeirão Pires e São Paulo, no distrito de Parelheiros), além de três alagamentos e 47 quedas de árvores na Grande São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.