Três milhões de doses da vacina da Janssen chegarão ao país neste mês

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta sexta-feira (4) a antecipação da entrega do primeiro lote de vacinas da farmacêutica Janssen, dos Estados Unidos. O governo brasileiro encomendou 38 milhões de doses do imunizante para serem entregues ainda este ano.

O primeiro lote, com três milhões de doses, estava previsto para chegar em setembro. Ao participar do programa CB Poder, da TV Brasília, Queiroga informou que esta remessa chegará ainda no mês de junho.

A vacina da Janssen é a única autorizada no Brasil que garante imunização completa em apenas uma dose e foi testada ano passado em voluntários brasileiros. Segundo a Anvisa, tem eficácia de 66% contra casos moderados e 76% contra casos graves. Não existe notificação de morte de pessoas por covid após a vacina da Janssen.

O imunizante é produzido a partir de um vírus da gripe comum inativado e que carrega parte do código genético do coronavírus, para induzir a resposta do sistema imunológico. É uma técnica chamada de vetor viral recombinante, também usada pela AstraZeneca.

A vacina da Janssen pode ser armazenada em refrigeradores comuns, de 2ºC a 8ºC, por até três meses. Cada dose custa US$ 10. No dia 31 de março, a Anvisa autorizou o uso emergencial deste imunizante.