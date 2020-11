TRE pede adiamento da eleição em Macapá

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) pediu nesta quarta-feira (11) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que as eleições municipais em Macapá sejam adiadas. Isso porque a capital amapaense está enfrentando ações de vandalismo durante o apagão no estado.

De acordo com a Agência Brasil, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido na terça-feira (3) depois que um transformador pegou fogo e ficou totalmente destruído. Os moradores estão passando por um rodízio de seis em seis horas para reestabelecer a energia.

O pedido de adiamento vale somente para Macapá. No restante do estado, o TRE pediu que a votação seja mantida porque há aparato policiais para garantir a segurança da votação. O primeiro turno acontece neste domingo (15) em todo o Brasil.

O adiamento está sendo analisado pelo presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso.