Transição de governo começa na próxima semana

A transição de governo deve começar na próxima segunda-feira (07), segundo informou o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, após se reunir com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, no Palácio do Planalto.

"Nós deveremos começar a partir de segunda-feira da próxima semana [a transição do governo]. Então, todo o fluxo de informações também foi conversado. Nós vamos encaminhá-las todas para o ministro Ciro Nogueira, para Casa Civil, e a transição instalada, com o objetivo da transparência, do planejamento, de continuidade dos serviços prestados à população e que a gente possa, nesse período, ter todas as informações e poder dar continuidade aos serviços, não interrompê-los e de outra forma, nos prepararmos para a posse no dia 1º [de janeiro]", disse Alckmin.

Ainda conforme o vice-presidente, a lista com os nomes das pessoas que atuarão no período de transição também deve ser divulgada a partir de segunda.

"A partir de segunda-feira (7), depois que a gente fizer reunião com presidente Lula, a gente começa a divulgar os nomes da transição", informou.