Tragédia de Mariana: Samarco negocia novo acordo de reparação de danos

O procurador-geral da República, Augusto Aras, participou nesta sexta-feira (19) de mais uma rodada de negociações que tem o objetivo de fechar um novo acordo para que a mineradora Samarco possa reparar a sociedade em decorrência da tragédia de Mariana (MG). A reunião foi realizada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. Além do PGR e de representantes da empresa, contou com a presença de várias autoridades como o presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luiz Fux, o procurador-geral do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Jarbas Soares, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, representantes dos governos de Minas Gerais e Espírito Santo, entre outros. Uma nova rodada de negociação está marcada para a próxima terça-feira (23), em Brasília.

Ao deixar o encontro, o procurador-geral afirmou que a reunião foi proveitosa e que houve avanços. Disse ainda não ser possível adiantar valores, mas se mostrou otimista em relação à possibilidade de fechamento do acordo. “Creio que as pendências serão dirimidas na reunião da próxima terça-feira no CNJ, e que estamos próximos de encontrar uma solução que recomponha danos e prejuízos ao meio ambiente, à população e ao Estado”, afirmou.

Aras também lembrou que o Ministério Público, tanto Federal quanto o Estadual, atua no caso desde o início e que, assim como as demais autoridades envolvidas, aposta na solução das demandas por meio da autocomposição. “As condições estão postas na mesa e serão objeto de avaliação de ambas as partes”, completou, frisando que, neste momento, a prioridade de todos é garantir que a sociedade tenha seus direitos assegurados.