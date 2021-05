Trabalhadores portuários começam a ser vacinados contra a Covid

Os portuários e aeroportuários, já começaram a ser vacinados nesta quinta-feira (27), eles já haviam sido incluídos nos grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, e representam mais de 200 mil pessoas.

“Hoje estamos iniciando a vacinação de portuários e aeroportuários porque portos e aeroportos são pontos de origem e de destino e essa turma está em contato com tripulações do mundo inteiro. Então, era necessário promover uma barreira sanitária, fazer com que essas pessoas tivessem uma proteção para poder trabalhar com tranquilidade”, explicou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

O ministro lembrou a importância dos portos, em especial o de Santos, e do trabalho dos portuários para a economia do país. “Santos é o porto mais importante da América Latina e, em breve, o maior porto do Hemisfério Sul. É isso que faz com que nossa safra se movimente, que a gente tenha saldo de transações correntes, que a gente tenha recursos, fôlego até para superar a crise sanitária do ponto de vista financeiro.”

Doses de vacina

A partir da noite dessa quarta-feira (26), o Ministério da Saúde começou a enviar doses para vacinação desses grupos prioritários em todos os estados e no Distrito Federal. Serão distribuídos lotes para a primeira dose de 100% dos portuários e 78% dos aeroportuários.

Entre os trabalhadores dos portos, serão vacinados os funcionários das autoridades portuárias, de operadores e trabalhadores avulsos. No setor de aviação, serão imunizados os funcionários de aeroportos, de companhias aéreas e de empresas prestadoras de serviços.