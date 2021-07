Trabalhadores morrem após dique flutuante de estaleiro afundar

Ainda não há detalhes sobre a causa do acidente, porém, há possibilidade que tenha sido provocado por falta de manutenção da estrutura, devido a diversos relatos nas redes sociais de pessoas que já trabalharam no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as viaturas foram acionadas por volta das 11h30 e contaram com o apoio de mergulhadores da corporação.

Um dique flutuante do Estaleiro Renave afundou na Baía de Guanabara, na altura da Ilha da Conceição, em Niterói. Dois trabalhadores foram encontrados mortos no local após o acidente.

