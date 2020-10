Trabalhadores fora do Bolsa Família recebem parcela do auxílio emergencial

O Governo paga hoje (25), mais uma parcela do Auxílio Emergencial aos nascidos em setembro e que não fazem parte d quadro de beneficiários do Programa Bolsa Família.

Os valores do benefício está disponível na conta poupança social da Caixa e já pode ser usado para pagamentos de contas no débito. O saque ou transferência do mesmo estará liberado apenas no dia 28 de novembro.

Dúvidas e informações podem ser retiradas por meio do site ou do aplicativo Caixa Tem.