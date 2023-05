Trabalhador não aparece ao final do expediente e é encontrado preso em maquinário

Com ferimentos graves no braço e tórax, ele foi levado às pressas para o Hospital Regional de Patos de Minas. O estado de saúde não foi divulgado.

No fim do expediente, outros funcionários notaram a ausência do homem e decidiram procurá-lo. Depois de alguns minutos, ele foi encontrado preso à máquina.

Um trabalhador de 21 anos foi encontrado preso dentro de um maquinário em uma fazenda de café, depois de ter desaparecido no meio do expediente. O acidente ocorreu em Presidente Olegário, Minas Gerais, na segunda-feira (29).

