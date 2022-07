Trabalhador cai de edifício e atinge pedestres na av. Morumbi, em SP

O homem que caiu do prédio foi levado com múltiplas fraturas e em parada cardíaca ao Pronto-Socorro do Campo Limpo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um trabalhador caiu de uma altura de cerca de 10 metros sobre dois pedestres em um edifício residencial no bairro do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, na manhã de desta quinta-feira (7).

