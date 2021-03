Torcedores se mobilizam contra mudança de nome do Maracanã

A mudança do nome do estádio do Maracanã, aprovada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro quase por unanimidade, não agradou a gregos e troianos. Inaugurado em 1950 como Estádio Municipal, desde a década de 60 ele tem o nome oficial de Jornalista Mário Filho, em homenagem ao grande jornalista esportivo. Mário Filho foi dono do antigo Jornal dos Sports, e principal articulador para a construção do Maracanã no bairro que lhe cedeu o apelido, na Zona Norte carioca.

Com a mudança, o estádio passará a se chamar Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé, em homenagem ao jogador que é símbolo do futebol em todo o mundo.

A novidade desagradou especialmente a família de Mário Filho. Em entrevista à Agência Brasil, o neto dele e também jornalista Mário Neto classificou a mudança como uma atitude lamentável de quem não conhece nada de esportes, nem da história do homenageado. O comentarista da Rádio Nacional Waldir Luiz também expressou a indignação compartilhada com muitos colegas. Para ele é uma temeridade mudar o nome de um estádio tão importante e conhecido mundialmente.

O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), é um dos autores da proposta. Ele defende que o Rei do Futebol merece a homenagem.

Muitos torcedores demonstraram inconformismo com a mudança, e uma grande campanha com a hashtag #vetagovernador está sendo realizada pelas redes sociais. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Claudio Castro, tem 15 dias para se posicionar sancionando ou vetando a mudança. De acordo com a assessoria de imprensa do Palácio Guanabara, ele ainda está avaliando a questão.