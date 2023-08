Torcedores do Corinthians morrem após ônibus capotar em Belo Horizonte

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dos bombeiros trabalham para socorrer as vítimas.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, no ônibus haviam 46 pessoas, desse total, sete morreram no local e dez ficaram presas às ferragens.

Aproximadamente sete torcedores do Corinthians morreram após o ônibus em que eles estavam capotar, na madrugada deste domingo (20), na altura do KM 520, em Belo Horizonte. O veículo seguia para São Paulo após uma partida contra o Cruzeiro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.