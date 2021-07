Tóquio: oitavas do surfe começam neste domingo com quatro brasileiros

Para chegar nas fases eliminatórias, Ítalo Ferreira confirmou o favoritismo e venceu a bateria na primeira fase com 12.9. O outro brasileiro, Gabriel Medina, também passou com líder da chave, somando 12.23.

Silvana se classificou na noite deste sábado na vice-liderança da bateria 3, na primeira rodada. Com 12.13 pontos, ela só ficou atrás da australiana Stephanie Gilmore, que somou 14.50. Tatiana Weston-Webb venceu a bateria da primeira fase, com 11.33.

A brasileira Silvana Lima abre as oitavas de final do surfe da Olimpíada de Tóquio 2020 às 22h (horário de Brasília) deste domingo (25) contra a portuguesa Teresa Bonvalot. Logo na sequência, às 22h36, Tatiana Weston-Webb enfrentará a japonesa Amuro Tsuzuki. Os confrontos serão eliminatórios na praia de Tsurigasaki.

