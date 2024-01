Todos os vencedores da Mega da Virada já resgataram prêmio milionário

Os cinco ganhadores do prêmio principal da Mega da Virada já resgataram os valores sorteados e agora são oficialmente milionários. A Caixa Econômica Federal anunciou essa informação no início da noite de quarta-feira (3), logo após o encerramento do expediente bancário.

De acordo com a Folha de São Paulo, o concurso realizado em 31 de dezembro teve um total de cinco apostas vencedoras, resultando em um prêmio total de R$ 588.891.021,22. Cada uma das apostas que acertou os seis números sorteados recebeu o montante de R$ 117.778.204,25.

A Caixa confirmou que até mesmo os ganhadores do bolão, com seis cotas, já efetuaram o resgate do prêmio. No entanto, na terça-feira (2), os vencedores de três das cinco cidades contempladas não haviam se apresentado para retirar o dinheiro: Bom Despacho (MG), Redenção (PA) e Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo.

Em Salvador, onde foi realizado um bolão com seis participantes, o último vencedor do grupo apareceu para receber sua parte na quarta-feira, enquanto os demais já haviam feito o resgate anteriormente.

A outra aposta premiada foi de Ipira (SC), cujo sortudo não perdeu tempo: na terça-feira, primeiro dia útil do ano com os bancos abertos, já estava com o prêmio em mãos.

Este prêmio se tornou o maior da história da loteria de fim de ano. Os números sorteados foram: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56. Além dos vencedores principais, 1.996 pessoas que acertaram cinco números também começarão 2024 com um saldo maior na conta, recebendo R$ 70.083,58 cada uma. Outras 164.379 pessoas acertaram quatro números, garantindo um prêmio de R$ 1.215,71.