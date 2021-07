Todas as vacinas protegem de variantes atuais do coronavírus, diz Fiocruz

“Todas as vacinas protegem contra todas as variantes. O quanto elas protegem será determinado quanto mais formos estudando e fazendo vigilância genômica”, disse Dalcomo.

A informação foi dada em entrevista à CNN. Atualmente, chegam a 125 o número de casos confirmados da variante Delta do novo coronavírus no Brasil. Pelo menos nove estados já registram a cepa originária da Índia.

A pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Margareth Dalcomo, disse em entrevista nesta quarta-feira (21), que todas as vacinas contra a Covid-19 disponíveis protegem contra as variantes atuais do vírus.

