Todas as capitais e o DF não terão festas oficiais de carnaval em 2022

Todas as capitais brasileiras, mais o Distrito Federal, cancelaram ou suspenderam as festas de carnaval deste ano por causa da pandemia de Covid-19. A decisão das prefeituras foi tomada depois que a variante ômicron elevou o número de casos e de mortes causadas pela doença em todo o país.

No Rio de Janeiro e em São Paulo, o carnaval de rua foi suspenso, enquanto o desfile das escolas de samba foi remarcado para o feriado de Tiradentes, em abril. Na maioria das capitais, como em Salvador e Recife, o carnaval está sendo cancelado pelo segundo ano consecutivo, sem qualquer definição sobre a realização das festas em outra data.

Com isso, muitos turistas de todo o país que estavam prontos para a folia precisaram mudar os planos em cima da hora. É o caso do servidor público Pedro Guimarães. Ele conta que já tinha comprado as passagens e reservado hospedagens.

Para Rita Fernandes, presidente da Sebastiana — que é a associação de blocos de rua da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro —, o cancelamento do carnaval foi um mal necessário por causa do cenário atual da pandemia. Ela ressaltou, no entanto, que a decisão vai afetar muitos trabalhadores e empresas que dependem economicamente da folia.

A presidente da Sebastiana também considerou injusta a suspensão dos blocos de rua, enquanto outros grandes eventos continuam sendo realizados em todo o país.

A única capital brasileira onde os blocos de carnaval vão poder ir às ruas é Belo Horizonte. A prefeitura da capital mineira afirma que os blocos são manifestações culturais espontâneas — e que, portanto, não precisam de autorização prévia para serem realizados.