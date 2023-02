Tique nervoso de Cara de Sapato é consequência da Síndrome de Tourette

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem vê as lutas de Cara de Sapato no octógono do UFC não consegue imaginar que fora dos ringues o lutador e participante do BBB 23 tenha muitas fragilidades. Isso porque ele sofre desde a infância com a Síndrome de Tourette, uma condição que acarreta uma série de tiques nervosos e crises de ansiedade.

Não bastasse isso, esse transtorno ainda pode ser agravado com o confinamento, como explica Leonardo de Sousa Bernardes, neurologista com especialização em neuro-oncologia da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP. "A ansiedade e a questão psiquiátrica dele no geral podem ficar mais afloradas num ambiente como o do BBB. Trata-se de uma doença com fundo genético. Estudos mostram que 15% dos casos têm a ver com hereditariedade", afirma.

O especialista explica que a síndrome é caracterizada por tiques nervosos de ordem motora e/ou vocal. "O tique é aquela sensação urgente de que precisamos fazer um gesto motor, como dobrar o pescoço ou um movimento com o braço, o que pode ser constrangedor", afirma. O transtorno, segundo o médico, pode amenizar com o passar dos anos, mas há casos em que pode piorar.

No BBB 23, Sapato aparenta ter uma síndrome de ordem moderada. Há vezes em que a pessoa não consegue controlar nem mesmo o que diz. Portanto, há casos em que o portador da síndrome xinga ou fala impropérios para outras sem conseguir controlar os gatilhos. Muitas delas precisam andar com um laudo para provar que têm o transtorno. Filmes como "O Código do Amor" (1999) e "O Primeiro da Classe" (2008) já abordaram o tema.

No reality da Globo, o lutador demonstrou ter alguns tiques com o braço, a boca e o nariz. Ele também sofre com crises de ansiedade, sobretudo à noite. Em uma dessas crises, precisou receber ajuda da médica Amanda Meirelles.

"Por isso, não é raro a Síndrome de Tourette ser associada a doenças psiquiátricas como ansiedade, Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Esses transtornos geralmente começam na infância, com picos por volta dos 10 anos", explica o médico.

No caso de Sapato, o diagnóstico veio aos nove anos, como contou à revista Quem o irmão dele, Mário Figueiredo. Desde então, o lutador tem acompanhamento de psicólogos e os sintomas nunca atrapalharam sua profissão. A disciplina do esporte o auxilia a manter o foco.

Apesar de não haver cura, o tratamento pode ter como base a terapia comportamental, em casos leves, ou medicações atreladas, quando os tiques são incapacitantes ou alterem a vida social/profissional de quem sofre da síndrome. Além de Sapato, mas famosos têm a síndrome como a cantora Billie Eilish, que já se chateou por ser motivo de graça para os outros, e o ex-jogador David Beckham.