Tio sequestra, estupra e mata sobrinha de 9 anos a golpes de enxada

A princípio, ele mentiu e disse que não estava na cidade naquele dia, mas a polícia encontrou as imagens de Yara na garupa da moto dele e José decidiu confessar e contou tudo com detalhes.

Na casa, ele estuprou a sobrinha e as asfixiou. Posteriormente, ele atravessou o rio com o corpo da vítima nos braços, mas percebeu que ela ainda estava viva e a matou com golpes de enxada. Depois abriu uma cova próximo às águas e a enterrou.

Os pais estavam dormindo e não perceberam a entrada do tio da vítima. Imagens de segurança mostram, minutos depois, Yara seguindo na garupa da moto com o tio para o local.

Conforme a polícia, José confessou o crime e apontou onde o corpo de Yara estava escondido. A vítima estava em uma cova rasa do outro lado do Rio Batistão, em um sítio onde o acusado trabalhava e morava.

José Marcos da Lima, 29, foi preso nessa quinta-feira (21), suspeito de sequestrar, estuprar e matar a própria sobrinha, Yara Salvador Matiello, 9, a golpes de enxada em um sítio na cidade de Terra Nova do Norte, no Mato Grosso.

