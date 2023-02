Tina atende o Big Fone do 'BBB 23' e indica Domitila e Gabriel ao paredão

- Três vetos na Prova do Líder da outra semana: Um dado pelo Líder. Os outros dois dados pelos sobreviventes do Paredão.

Na dinâmica desta semana, apenas um dos indicados por Tina irá de fato ao paredão. Isso porque o jogador com o Poder Curinga —neste caso, a jogadora, pois foi Paula quem arrematou o poder— vai escolher um dos dois indicados para salvar, Gabriel ou Domitila. O indicado que não for salvo terá direito a contragolpe e irá disputar a Prova Bate-volta.

