Thiago Brennand denunciado por obrigar modelo a tatuar iniciais dele tem prisão preventiva decretada

Thiago Brennand foi alvo de um novo mandado de prisão após a denúncia de uma modelo de Porto Feliz, SP, de que ele teria obrigado ela a tatuar as iniciais dele nas costelas. A vítima denunciou o caso após várias outras mulheres procurarem a polícia para relatar abusos.

O novo mandado de prisão foi decretado pelo juiz Jorge Panserini, da 1ª Vara Criminal de Porto Feliz, após uma denúncia do Ministério Público sobre nove crimes. Entre as acusações contra Thiago, estão estupro (cinco vezes), cárcere privado, tortura, lesão corporal de natureza gravíssima, coação no curso do processo, constrangimento ilegal (três vezes), ameaça (quatro vezes), registro não autorizado da intimidade sexual e divulgação de cena de estupro ou sexo (oito vezes).

Além disso, Brennand é réu por lesão corporal gravíssima por conta da acusação de ter forçado a modelo a tatuar as iniciais dele.

De acordo com a decisão da Justiça, o acusado terá de comparecer ao fórum a cada prazo determinado e está proibido de acessar a fazenda em Porto Feliz. Brennand também não poderá ter contato com a vítima e testemunhas do caso, mantendo a distância, e não pode deixar o Brasil. A decisão determina que ele deverá ficar em casa no período da noite.

O acusado tem 24 horas para entregar o passaporte. O segundo mandado de prisão será encaminhado à Polícia Federal.

Thiago chegou a ser preso na quinta-feira (13), mas foi solto no dia seguinte após pagar fiança. Leia em: Acusado de crimes sexuais, Thiago Brennand é solto após pagar fiança

Acusado de crimes sexuais, Thiago Brennand é preso em Dubai