Thamiris acusa brother de entrar no BBB cheio de estratégias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Thamiris, 33, criticou o jeito de Vinícius, 28, no BBB 25, argumentando que o participante entrou muito preparado para o jogo.

Pela manhã, a sister afirmou que o promotor de eventos veio preparado para o reality show. "É que eu acho muito doido, por exemplo o que eu falei lá fora... O Vinícius querer falar do sonho de alguém medindo o dele. Problema é dele que ele tá há 4 anos se inscrevendo. Eu não tô há 4 anos me inscrevendo", disse me conversa com Gracyanne.

A nutricionista acrescentou que tanto conhecimento faz com que Vinícius seja arrogante. "Mas isso eu não acho super bom também não, tá. Porque é o tipo de pessoa que vai mapeando o jogo pra poder jogar de acordo com o que quer ser visto. Não jogando de fato com o coração. Tipo assim, veio cheio de estratégias.

Eu acho que dorme muito no ponto, porque fica esperando tudo acontecer pra poder falar. Acha que sabe muito. Pode até saber sobre produção, isso e aquilo, mas achar que sabe muito acho muita arrogância