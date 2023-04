Teve o celular roubado? Especialista dá dicas para prevenir golpes digitais

Com os roubos de celulares também aumentam os golpes virtuais, e este cenário serve de alerta no que se refere à segurança, para as pessoas que dependem do celular para realizar compras, transações financeiras e outras práticas do dia a dia sem correr riscos. Algumas técnicas podem ser utilizadas para que cada usuário se proteja de golpes que envolvem autenticação, acesso indevido e validação em um novo dispositivo legítimo.

De acordo com a especialista Dayana Costa, existem 5 formas de se proteger de possíveis fraudes quando houver perda do aparelho e dá cinco dicas para que o usuário possa se prevenir:



1 -- Ative a senha no aparelho e em aplicativos sensíveis: Muitas pessoas já utilizam senha na tela de início do celular para dificultar o desbloqueio de pessoas indesejadas, mas outra dica ainda mais importante é ativar essa mesma senha para os aplicativos que envolvem transações como, bancos, delivery, e-mail e SMS -- para que a senha do dispositivo seja solicitada também para permitir o acesso a cada app. Isso irá limitar bastante as opções do criminoso ao tentar obter acesso;



2 -- Esconda as notificações do aplicativo de e-mail e SMS: Após a etapa anterior, o usuário já está parcialmente protegido do ataque de mudança de senha, porém, para ter uma proteção completa, é importante esconder as notificações. Isso porque, apesar do criminoso não conseguir acessar o e-mail do usuário, ele ainda consegue ver as notificações, e, por isso, é possível que ainda consiga visualizar algum código ou link sensível. Isso pode ser um pouco trabalhoso, já que para visualizar um e-mail é preciso acessar o aplicativo de tempos em tempos, mas essa é uma garantia maior de segurança;



3 -- Prefira aplicativos que ofereçam sistemas de segurança: Logo quando procuramos um app para baixar, nos deparamos com todas as características dele na “loja” do celular. Este é o momento ideal para buscar aplicativos que estejam acoplados com tecnologias seguras como aqueles que oferecem sistema de geolocalização;



4 -- Não armazene dados sensíveis no dispositivo: Senhas, RG, CPF, endereços, e outros dados sensíveis devem ser evitados de serem armazenados no dispositivo. Como alguns aplicativos possuem esses dados salvos, é recomendado que eles solicitem senha para serem acessados, como citado na primeira dica de segurança;



5 -- Exclua o aparelho em caso de roubo: Caso o usuário seja roubado, ele deve excluir o conteúdo do dispositivo para garantir a segurança. Para fazer isso remotamente, é possível acessar links de aplicativos de busca de celular e segurança por meio de outro dispositivo que esteja logado nas contas principais do celular roubado.